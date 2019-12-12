У Брюсселі стартує саміт лідерів Євросоюзу [ Редактировать ]
У Брюсселі сьогодні стартує дводенний саміт лідерів Євросоюзу. Його приймає новий голова ЄС Шарль Мішель. На порядку денному українське питання.
Учасники обговорять наслідки зустрічі "нормандської четвірки", яка відбулася цього тижня в Парижі.
А ще санкції проти Росії, які мають продовжити ще на півроку. Крім того, говоритимуть про кліматичні зміни і підготовка до запланованої на наступний рік конференції щодо майбутнього Європи.
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