Столицю Лівану охопили протести [ Редактировать ]
Нова хвиля заворушень у Лівані. Столицю країни охопили антиурядові протести. У сутичках із поліцією постраждали понад пів сотні людей. Бійки почалися, коли мітингарі пішли на штурм парламенту.
Силовики розігнали їх сльозогінним газом і гумовими кулями. Протести в Лівані тривають із жовтня. Демонстранти звинувачували владу в корупції та економічній кризі й вимагали звільнення уряду.
Унаслідок велелюдних акцій прем'єр-міністр Саад Харірі подав у відставку. Утім досі виконує обов'язки, бо партії в парламенті не можуть погодити кандидатуру його наступника.
"Саад Харірі має всі шанси знову посісти крісло прем'єра. А ми не хочемо цього. Бо він - частина корупційної системи, проти якої ліванці протестують уже не один місяць. Нашій країні потрібні нові обличчя", - говорить Омар Аб'яд, учасник протесту.
"Звідси ніхто не піде, доки наші вимоги не виконають. Саме через неефективне управління й корупцію країна котиться у прірву. Тому політичні еліти мають замислитися й поважати права громадян на гідне життя", - говорить Надін Фархат, учасниця протесту.
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