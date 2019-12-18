Апеляційний суд переніс розгляд скарги військового медика Яни Дугар щодо запобіжного заходу на 8 січня - буцімто, їм не надійшли необхідні документи.

Підозрювана у загибелі Павла Шеремета зараз під домашнім арештом. Її адвокати вважають перенесення засідання - "спробою загасити негатив".

Інший підозрюваний, Андрій Антоненко відмовився свідчити у цій справі. Колишній АТОвець вважає дії правоохоронців упередженими, - про це у спільній заяві повідомили захисники затриманого, які напередодні відвідали його у СІЗО.

Антоненко наголошує: керівництво країни, поліції та МВС називають його "злочинцем" - без рішення суду, порушуючи презумпцію невинуватості.

Нагадаємо, минулого четверга міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про прорив у справі Павла Шеремета і про затримання п'ятьох підозрюваних. За даними слідства, убивство відомого журналіста - було диверсією, скоєною з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Шеремет загинув 20 липня 2016го року. Автівка, в якій він був, вибухнула.