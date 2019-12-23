Маленьких пацієнтів Миколаєва привітали герої улюблених казок [ Редактировать ]
Подарунки - у вікна лікарняної палати. У такий незвичний спосіб вирішили привітати пацієнтів дитячих лікарень у Миколаєві. У костюми героїв улюблених казок вбралися альпіністи. Благодійну акцію власними силами та коштами організували містяни. Усе бачили наші кореспонденти.
Останні приготування й альпіністи починають спускатися з даху дитячої лікарні. Сьогодні працівники будівельної фірми в дуже незвичній ролі - Діда Мороза.
"Веревки вяжем, одеваем страховые пояса, спусковые системы, одеваем костюмы Дедов Морозов и спускаемся на веревках по этажам", - говорить Леонід Пушкар - альпініст.
Вітають пацієнтів Миколаївської обласної лікарні 8 Дідів Морозів та одна Снігуронька. У неї особлива місія.
"Ромчик, хто це? - Мой тренер! Здрасьте!"- Я тебе передаю большой привет! Мы все с тобой! Желам тебе скорейшего выздоровления".
З діагнозом лейкоз Рома потрапив до лікарні тиждень тому. Десятикласник вже 4 роки займається спортивним туризмом. Однак зараз будь-які навантаження і навіть зустрічі з друзями хлопцеві заборонили.
"Очень впечатлен! Класно! - Ти радий її бачити? - Конечно, рад! Так не могу увидеть", - говорить Роман, пацієнт Миколаївської обласної дитячої лікарні.
Кожен маленький пацієнт стаціонару отримав від улюблених казкових героїв подарунок. Медики кажуть: такі зустрічі не лише створюють у дітей святковий настрій, а й сприяють одужанню.
"Положительные эмоции. У нас постоянно волонтеры, клоуны занимаются. Детям нравится, приятно. Помимо лечения это обязательно надо. И арт-терапия. Они рисуют с волонтерами, занимаются всем", - говорить Віктор Медвєдєв, онколог Миколаївської обласної дитячої лікарні.
Ініціатором дійства стало майбутнє подружжя. Однодумців шукали в соцмережах. Альпіністи та аніматори працювали на волонтерських засадах. Небайдужі підприємці забезпечили їх солодощами, настільними іграми та Іграшками. Таким чином вдалося привітати майже п'ятсот пацієнтів двох лікарень у Миколаєві.
по теме
На Прикарпатті медики вимагають виплати заробітної плати
В деяких районах працівники лікарень не отримували її вже по кілька місяців. В чому причина?
В Николаеве поезд сбил мужчину
По предварительной информации, пострадавшему 52 года
Рак в области шеи и головы: первые симптомы
Рак - тяжелое заболевание, которое в последние годы убивает все больше людей
Почему шелушится кожа на пальцах рук
Надмерное количество ороговевших клеток приводит к шелушению
В Николаеве таксисты устроили страшное ДТП
В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей