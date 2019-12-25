Неприємний подарунок до новорічних свят. Українські громади залишилися без фінансування соціально-економічних проектів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, хоча раніше саме уряд і виділив гроші. У чому проблема - дивіться у наступному матеріалі.

Цього літа ще уряд Гройсмана виділив субвенцію на соціально-економічний розвиток невеличких міст та селищ. Майже два мільярди гривень мали піти на ремонти котелень, лікарень та інших об'єктів. Але у грудні вже уряд Гончарука майже Втричі скоротив цю суму.

Деякі громади взагалі лишилися без коштів, та найстрашніше¿кажуть в Асоціації міст України, деякі з них вже провели тендери, і підрядники розпочали роботи.

"И теперь у бюджета нечем расплатиться с субъектами хозяйствующими, которые провели уже определенные работы. Где-то то или иное село, тот или иной поселок городского типа останется без детского сада, какое-то, например, село останется без отремонтированного дома культуры. Это все не очень хорошо, мягко говоря", - говорить Юрій Ямковий, представник Одеського регіонального відділення Асоціації міст України.

Наприклад, селище Доброслав на Одещині отримало лише сім відсотків від обіцяної суми! Втім, там вже встигли відремонтувати дороги та водогін, як і було заплановано. Отже, тепер, щоб розрахуватися з підрядниками, місцева влада змушена брати кредити, або перекривати коштами з інших проектів.

"Кінець року для нас дуже складний, тому що по багатьох своїх програмах, які ми ще планували зробити за власні кошти - їх довелося згорнути. Ми написали багато листів і ррем'єр-міністру, і в бюджетний комітет але чому ці кошти не виділили - нам ніхто не сказав", - говорить Людмила Прокопечко, селищний голова Доброслава.

В Одеській облраді ситуацію, що склалася, пояснюють величезною Недостачею/діркою у державному бюджеті. Мовляв, у країни немає Ресурсів на соціальні виплати і субвенції, а замість того, щоб відновлювати економіку - уряд скорочує витрати на місцях та позичає гроші в міжнародних інституціях.

"Такая вот, на наш взгляд, некомпетентная политика, проводимая центральной властью, так называемыми слугами народа - приводит к тому, что они начинают искать, где можно сэкономить. Естественно, куда они бегут? Они бегут, пытаются обрезать местные бюджеты. У нас уже и так больше трети государственного бюджета на 2020 год - это обслуживание текущих долгов. Это даже не погашение тела - это проценты по текущим долгам и все это кто оплачивает? Опять оплачивает народ Украины. И по итогу это все, к сожалению, как это не печально осознавать, может привести к катастрофическим последствиям для экономики нашей страны или попросту говоря - к дефолту", - вважає Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

На думку депутатів, і так складна ситуація ще більш погіршилася через рішення уряду випустити облігації внутрішнього державного займу. Мовляв, тепер загальний борг України перед міжнародними організаціями значно зростатиме, а курс долара ризикує підскочити вже у січні-лютому.

"Мы сидим на игле, на финансовой игле сидим уже много лет, и вместо того, чтобы уменьшать дозу, мы ее повышаем и повышаем и просто когда-то организм не выдержит То, что мы видим как результат деятельности Кабинета министров и Верховной Рады, которые сегодня поют в унисон, а именно - уменьшение бюджета, сокращение социальных выплат льготникам это все плоды того ростка который мы уже давно пожинаем Это постоянные кредиты, это постоянные долговые обязательства. Мы ничего не делаем для того, чтобы что-то сделать с экономикой, взбодрить ее, мотивировать, а только продолжаем распродавать нашу страну, от которой уже, к сожалению, мало что осталось", - говорить Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Щодо субвенцій, які так і не отримали від уряду на місцях - експерти прогнозують багато недобудов по всій країні та навіть не відкидають аварійних ситуацій. Так, місто Арциз на Одещині за кошти субвенції мало відремонтувати водогін, який вже багато років перебуває у найкритичнішому стані. Тож скільки ще місцевим жителям пити неякісну воду - питання лишається без відповіді.