Кліматичні протести, сварки через НАТО та прихід до влади нових політиків - у ЄС підбивають політичні підсумки року, що минає.

Які події запам'яталися європейцям найбільше? І чого чекають від 2020? Більше розкаже Олена Абрамович.

2019 запам'ятався масштабними кліматичними протестами. У Брюсселі щомісяця близько п'ятдесяти тисяч дітей і дорослих виходили на марш. Відбувалися такі самі акції і в багатьох інших столицях. А шведська школярка Ґрета Тунберґ, яка започаткувала екологічний рух, стала Людиною року за версією впливового американського журналу "Тайм".

"Чимало з вас занепокоєні, що ми прогулюємо уроки. Але я запевняю, ми повернемося в класи, коли ви дослухаєтеся до нас і дасте нам майбутнє. Хіба ми багато просимо?" - говорить Ґрета Тунберґ, засновниця руху за боротьбу з кліматичними змінами.

За рік Ґрета побувала на мітингах у своїх однодумців чи не в кожній європейській країні. Зустрілась і з Папою Римським у Ватикані, виступила і в Європарламенті у Страсбурзі, і на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Вирубування лісів, токсичні викиди в повітря, вимирання комах, знищення дикої природи, забруднення океану - це все катастрофічні тенденції, що прискорюються способом життя тут, у нашій фінансово щасливій частині світу. І вважається, що ми маємо право продовжувати це робити", - говорить Ґрета Тунберґ, засновниця руху за боротьбу з кліматичними змінами.

Жити екологічно - стало модним у ЄС. За "зелені" партії виборці голосували охочіше, а в Бельгії в одному з регіонів вони навіть уперше в історії отримали більшість. Екоініціативи - і серед пріоритетів нової очільниці Єврокомісії - Урсули фон дер Ляєн. Вона пообіцяла нову європейську "Зелену угоду".

"Хочу, щоб "Зелена угода" стала знаком високої якості Європи. Ми зобов'язані стати першим у світі кліматично нейтральним континентом", - говорить Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії.

Тим часом французький президент Еммануель Макрон припинив говорити про Паризьку кліматичну угоду. Вона втратила актуальність через відмову долучитися американського президента Дональда Трампа. Натомість Макрон взявся за реформування Євросоюзу. А ще заявив про "смерть мозку НАТО" і про необхідність перезапуску відносин із Росією.

"Це спричинило таку алергічну, негативну реакцію країн зі східного флангу: балтійських, Польщі, Румунії, а зрештою і Німеччини, що раптом Німеччина і США організували святкування трансатлантичних відносин у Берліні як реакцію на слова Макрона", - говорить Роланд Фройденштайн, керівник відділу досліджень центру Wilfried Martens.

Хоч би там що, а критика французького президента спонукала країни НАТО серйозніше подумати про зміни. А от щодо російського питання, то тут Макрон дослухався до колег.

"І це хороші новини для України. Демонстрацією цього став Нормандський саміт у Парижі", - говорить Роланд Фройденштайн.

Тож попри загрози, суперечності і непевність, які загрожували ЄС у середині 2019, завершився рік доволі позитивно. Як для Євросоюзу, так і для українських відносин із ЄС.