До Японії з'їхалися найкращі сноубордисти і лижники світу [ Редактировать ]
Найкращі сноубордисти і лижники світу з'їхалися до Японії. На курорті Хакуба стартував світовий чемпіонат із фрирайду. Це катання незайманим снігом - поза підготовленими трасами.
Фахівці вважають, що на природному рельєфі спортсмени можуть найкраще продемонструвати свої навички.
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