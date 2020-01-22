Найкращі сноубордисти і лижники світу з'їхалися до Японії. На курорті Хакуба стартував світовий чемпіонат із фрирайду. Це катання незайманим снігом - поза підготовленими трасами.

Фахівці вважають, що на природному рельєфі спортсмени можуть найкраще продемонструвати свої навички.