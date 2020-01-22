В охопленому протестами Лівані сформовано новий уряд. Під керівництвом чинного прем'єра Хасана Діяба. Оновлений кабінет підтримали основні політичні сили країни. Щоправда мітингувальників кадрові перестановки не задовольнили.

Протести у Лівані тривають з середини жовтня на тлі економічної кризи. Спровокувала виступи урядова ініціатива запровадити збір за користування мессенджерами для здійснення телефонних дзвінків. Згодом влада відмовилася від цієї ідеї, але акції непокори не припинилися.