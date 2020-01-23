На Донбасі бойовики поранили українського бійця [ Редактировать ]
Цієї ночі на сході країни знову поранено нашого бійця. Це сталося під час ворожого обстрілу Опитного неподалік окупованого Донецька, російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Зранку окупанти били з мінометів по наших позиціях у Талаківці і атакували оборонців Красногорівки.
Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув 22-річний боєць Микола Сорочук. Хлопець родом із села Лище Волинської області. За рік після закінчення школи пішов добровольцем на фронт. Служив у 10 гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Загалом, минулої доби бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. З мінометів били по Водяному та Лебединському на півдні Донеччини. Також активно працювали ворожі снайпери.
по теме
На переговорах у Мінську намагалися домовитись про розведення сил на Донбасі
Дійшли згоди про віддалення сил тільки в районі пункту пропуску "Гнутове" у Донецькій області. Щодо визначення інших ділянок - продовжать наступного разу на переговорах 29 січня
Керівництво місії ОБСЄ відвідало передові рубежі на сході України
Це був перший візит на Донбас нового голови місії Еді Рами. Разом з українськими військовими відвідали КПВВ "Станиця Луганська". Еді Рама заявив - ОБСЄ зробить усе можливе, щоб досягти стійкого перемир'я на Сході
Війна на Донбасі: бойовики поранили двох українських військових
Активність окупантів знову зросла. Російські найманці накривали вогнем із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї
Обстріли на Донбасі не припиняються
Від початку доби бойовики двічі били по позицях українських військових. Противник відкрив вогонь із заборонених мінометів 120 калібру в районі Красногорівки
Війна на Донбасі: бойовики поранили одного бійця
Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Противник шість разів обстріляв наші позиції, при цьому активно використовував заборонену зброю