Цієї ночі на сході країни знову поранено нашого бійця. Це сталося під час ворожого обстрілу Опитного неподалік окупованого Донецька, російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Зранку окупанти били з мінометів по наших позиціях у Талаківці і атакували оборонців Красногорівки.

Напередодні від кулі ворожого снайпера загинув 22-річний боєць Микола Сорочук. Хлопець родом із села Лище Волинської області. За рік після закінчення школи пішов добровольцем на фронт. Служив у 10 гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Загалом, минулої доби бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. З мінометів били по Водяному та Лебединському на півдні Донеччини. Також активно працювали ворожі снайпери.