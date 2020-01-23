Британський парламент остаточно схвалив законопроект про "брекзит". Верхня палата ратифікувала раніше схвалений Палатою громад документ, відмовившись вимагати внесення до нього своїх правок. Угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу передали на підпис королеві Єлизаветі Другій.

Після цього документ ще має ратифікувати Європарламент. Спершу брекзит планували на березень минулого року, проте дату кілька разів переносили - через незгоду уряду з парламентом щодо умов виходу з ЄС. Історичне "розлучення" має відбутися наступної п'ятниці - 31 січня. Транзитний період, відведений на укладання нових угод про співпрацю триватиме до кінця року.