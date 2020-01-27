Туреччину сколихнув потужний землетрус: владу звинувачують у приховуванні масштабів трагедії

На адресу уряду посипалися звинувачення - мовляв, замовчують справжню кількість загиблих і постраждалих. До того ж, регіон, де стався землетрус - віддалений від столиці, люди там живуть у невеличких містах і селах