Масштабна повінь в Бразилії: загинули десятки людей [ Редактировать ]
Паводки в Бразилії забрали життя 57 людей, ще кількадесят вважають зниклими безвісти. Понад дві з половиною тисячі змушені були покинути свої домівки. Лихо спіткало південно-східний штат Мінас Жерайс. Підтоплення там викликали рясні зливи.
Днями опади перевищили 110-річний рекорд. Через тривалі дощі влада регіону оголосила надзвичайний стан.
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