Армія Ізраїлю відповіла на атаки палестинців [ Редактировать ]
Ізраїль знову завдав ударів по сектору Гази. За даними Цахалу, знищено кілька військових об'єктів Хамасу. Це стало відповіддю на черговий обстріл з боку Гази.
За останні кілька днів палестинці вже вдруге запускають по території Ізраїлю ракети та повітряні кулі з вибухівкою. Інформації про постраждалих немає.
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Армія Ізраїлю завдала ударів по сектору Гази
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