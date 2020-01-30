На початку січня здійснили атаку на американську військову базу в сусідній Кенії

У Сомалі повністю знищено базу терористичного ісламістського угруповання "Аль-шабаб", яку пов'язують з "Аль-Каїдою". Авіаудар став заключним етапом серії спільних рейдів сомалійських та американських військових в регіоні.

Донині ісламісти з "Аль-Шабаб" контролювали південь країни та регулярно влаштовували теракти не тільки всередині країни, а й за її межами.

Зокрема на початку січня здійснили атаку на американську військову базу в сусідній Кенії. Тоді загинуло троє американських військових.