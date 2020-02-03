Колись занедбані нетрі, а тепер справжній стритарт-осередок. Йдеться про передмістя Лісабона - район Кінта до Мочо. Мистецтво перетворило колишнє кримінальне гетто на сучасну туристичну принаду. Подробиці розкаже Ольга Жидецька.

Ще кілька років тому район Кінта до Мочо вважали одним з найнебезпечніших передмість Лісабона. Через лиху криміногенну славу сюди навіть таксисти відмовлялися їздити. Але вуличне мистецтво кардинально змінило квартал та життя трьох тисяч його мешканців. У 2014 міська влада влаштувала тут перший фестиваль стрітарту та запропонувала митцям розмалювати деякі стіни будинків. І тепер до колишнього кримінального гетто потягнулися туристи.

"Ці мистецькі витвори дозволили нам заявити про себе світові. Люди приїздять сюди, бо хочуть побачити все це на власні очі, почути наші історії, зрозуміти наш світ. Тоді як раніше це була немов невидима зона, якою ніхто не цікавився", - говорить Емануела Калемба, організаторка екскурсійного туру.

Фестиваль стрітарту в Кінта до Мочо проводять щороку, і в районі вже красуються понад 120 муралів. До їхнього створення долучилися близько сотні португальських та іноземних художників. У своїх роботах вони порушують теми расової дискримінації, захисту прав, мультикультуралізму та справедливості.

"Думаю, ці питання дуже важливі як для відвідувачів міста, так і для його жителів. Добре, що люди усвідомлюють, що все можна змінити і це від них залежить, яка атмосфера пануватиме довкола", - говорить Aна Корейра, туристка.

"Ці картини на стінах змушують наших дітей ставити нам запитання. Це пробуджує їхню цікавість, створює діалог", - говорить Франсиско Каба Сілла, житель Кінта до Мочо.

Інтерес туристів до Кінта до Мочо вдихнув нове життя в занедбаний район. Тепер це - осередок культурних заходів. Сюди пустили автобусний маршрут. А рівень злочинності істотно знизився.