Після виходу з ЄС Велика Британія припинить дотримуватися стандартів Євросоюзу в сфері захисту навколишнього середовища, прав працівників та державних економічних субсидій.

Такі висновки можна зробити з окремих тез промови прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона на тему Brexit. З нею він збирається виступити перед підприємцями сьогодні. Уривки з цього документа вже оприлюднили. Джонсон вкотре підкреслить, що у разі встановлення з Євросоюзом торговельних відносин - Велика Британія не буде визнавати над собою юрисдикцію європейських судів і дотримуватися інших стандартів ЄС.