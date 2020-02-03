Велика Британія припинить дотримуватися стандартів Євросоюзу [ Редактировать ]
Після виходу з ЄС Велика Британія припинить дотримуватися стандартів Євросоюзу в сфері захисту навколишнього середовища, прав працівників та державних економічних субсидій.
Такі висновки можна зробити з окремих тез промови прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона на тему Brexit. З нею він збирається виступити перед підприємцями сьогодні. Уривки з цього документа вже оприлюднили. Джонсон вкотре підкреслить, що у разі встановлення з Євросоюзом торговельних відносин - Велика Британія не буде визнавати над собою юрисдикцію європейських судів і дотримуватися інших стандартів ЄС.
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