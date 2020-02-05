Астропсихолог Александр Бабич дал гороскоп всем знакам зодиака на среду, 5 февраля. Так, он отметил, что сегодняшний день хорошо подходит для новых начинаний и является благоприятным для тех, кто готов запастись упорством. Об этом пишет "Главред".

Овен

Вы никого не оставите без внимания сегодня. Вокруг вас будет постоянное движение. Вы стремитесь вступать в разговоры, которые обогатят вас новыми знаниями. Есть высокие шансы получить максимум от дня.

Телец

Сутки сулят Тельцам большой поток жизненных сил. Вы почувствуете это в виде мощного желания изменить свои привычки или имидж. Много кто стремиться стать видимым и узнаваемым даже в ситуациях, которые, казалось бы, не приносят популярности.

Близнецы

Будьте рассудительным, благоразумным и осторожным. В эти сутки вы можете пережить моменты страха и опасности.

Рак

Сутки подарят хорошую возможность собрать все силы для деловых начинаний. Однако, прежде чем действовать, проанализируйте препятствия. Вашими союзниками сегодня будут Скорпионы.

Лев

В этот день может возникнуть ситуация, в которой вам придется сделать важный выбор. Заранее убедитесь, что вы проанализировали свое решение и принять его взвешенно.

Дева

Максимально используйте свой потенциал, ведь день обещает быть достаточно активным. Раздувайте огонь энтузиазма внутри себя.

Весы

Сегодня вас ждет интересный поворот дел - вы можете получить подарок от любимого человека или попасть в ловушку любви. Воспользуйтесь шансом, если давно думали о поиске партнера.

Скорпион

Вы легко найдете способ удачно провести свободное время. Вероятно, что удастся научиться новому - например, получить знания, которые позволят вам дополнить ваш образ.

Стрелец

Вы будете успешными в вопросах, которые до сих пор казались абсолютно недоступными для решения. Безусловно, случится что-то приятное. Вы легко сможете мотивировать других людей и заручиться их поддержкой. Держитесь позитивных мыслей, и все быстро станет на свои места.

Козерог

Не избегайте инициативы, ведь день будет благоприятным для старта новых проектов. Если вы знаете, чего хотите, и имеете точный план, вы достигнете своей цели. Если у вас есть сомнения относительно того, сможете ли вы осуществить свои мечты, отбросьте их и спокойно приступайте к действиям.

Водолей

Сегодня все пойдет своим путем. Не забывайте сознательно реализовывать долгосрочные планы и последовательно выполнять то, что запланировали ранее. Не забывайте о радости, которую вы получаете во время контакта с близкими людьми.

Рыбы

Сейчас благоприятное время для короткой медитации и других духовных вопросов. Вы можете почувствовать усиленное желание исследовать невидимые измерения жизни.

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