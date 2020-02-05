Курс доллара на межбанке по состоянию на 5 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 24,84 гривен за доллар, курс в покупке до 24,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8100 - 24,8400 грн/доллар, евро 27,4051 - 27,4382 грн/евро, российский рубль 0,3929 - 0,3935 грн/рубль.

Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.