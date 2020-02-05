В среду, 5 февраля, стало известно, что вследствие схода лавины в турецкой провинции Ван погибли по меньшей мере 28 человек. Об этом сообщает Appnews.

По словам губернатора региона Мехмета Эмин Билмеза погибли 8 жандармов, 3 охранника, 1 пожарный и гражданские лица. Он также сообщил, что под снегом еще могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем. Ранее сообщалось, что под Львовом произошла ужасающая авария на трассе.

Также мы писали о том, что под Житомиром полицейский устроил смертельное ДТП, а также в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.