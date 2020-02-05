Дело Трубы расследует ГБР - Рябошапка [ Редактировать ]
Прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело Романа Трубы передали в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина.
"Дело находится на стадии досудебного расследования. Мы передали это дело из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поскольку в ГБР сейчас другой руководитель, я думаю, что по нему смогут обеспечить быстрое и эффективное расследование", - заявил генеральный прокурор.
Напомним, что офис генерального прокурора открыл уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.
Ранее стало известно о том, кто может стать новым главой Госбюро расследований вместо Романа Трубы.
А также, в середине декабря прокуратура начала досудебное расследование против Трубы по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия).
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