Прокурор Руслан Рябошапка заявил, что дело Романа Трубы передали в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Дело находится на стадии досудебного расследования. Мы передали это дело из Национальной полиции в Государственное бюро расследований. Поскольку в ГБР сейчас другой руководитель, я думаю, что по нему смогут обеспечить быстрое и эффективное расследование", - заявил генеральный прокурор.

Напомним, что офис генерального прокурора открыл уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Ранее стало известно о том, кто может стать новым главой Госбюро расследований вместо Романа Трубы.

А также, в середине декабря прокуратура начала досудебное расследование против Трубы по статье 343 УК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УК (разглашение данных досудебного следствия).