Смертельный коронавирус: назван главный способ инфицирования [ Редактировать ]
В четверг, 13 февраля, в Китае заявили о том, что чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщает китайское издание Beijing News.
Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.
Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт.
Также он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.
Роль и влияние распространения заболевания путем желудочно-кишечного тракта, в том числе фекально-оральным способом, еще предстоит исследовать и изучить.
Ранее стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, недавно ВОЗ отказалась признать начало пандемии смертельного коронавируса.
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