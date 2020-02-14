Митники Херсона збирали данину з підприємців [ Редактировать ]
В Херсоні СБУ викрила митників, які вимагали гроші від підприємців. Вони працювали в аеропорту. Хабарі брали з підприємців, які імпортують товари з країн Близького Сходу. Щоб не фіксувати порушення норм ввезення.
Бізнесмени сплачували мінімальні збори, чим завдавали державі збитків. "Тариф" залежав від вантажу і становив близько 500 доларів з людини. Одного зі здирників уже затримали. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми.
по теме
На Закарпатті затримали іноземця з психотропами
У його автомобілі знайшли понад два кілограми метамфетаміну
В Ужгороді обирають запобіжний захід підозрюваним у резонансній стрілянині
Правоохоронці затримали ймовірних причетних до нещодавньої стрілянини в Мукачеві. Чоловіки їхали на позашляховиках, в одному з яких була зброя. На вимогу поліцейських не зупинилися, та ще чинили опір. Нині вони на лаві підсудних
На Закарпатті затримали учасників злочинного угруповання
З місця події вилучили два позашляховики (один з яких - броньований), зброю та велику кількість набоїв
На Тернопільщині викрили мережу розповсюдження психотропів
За рік протизаконного бізнесу наркоділки встигли зробити понад 20 тисяч "закладок"
Розкрадання коштів у Федерації футболу України: хто покриває Главу ФФУ Андрія Павелка?
Понад мільярд гривень на нові спортивні майданчики - зникли. Правоохоронці підозрюють керівників Федерації і особисто президента Андрія Павленка в розкраданні бюджетних коштів