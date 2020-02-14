В Херсоні СБУ викрила митників, які вимагали гроші від підприємців. Вони працювали в аеропорту. Хабарі брали з підприємців, які імпортують товари з країн Близького Сходу. Щоб не фіксувати порушення норм ввезення.

Бізнесмени сплачували мінімальні збори, чим завдавали державі збитків. "Тариф" залежав від вантажу і становив близько 500 доларів з людини. Одного зі здирників уже затримали. Наразі встановлюють усіх причетних до схеми.