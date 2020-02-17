Новий скандал навколо Трампа. Телекомпанія NBC опублікувала сенсацію. Повідомила, що президент нібито нічого не розуміє в питаннях національної безпеки, а зі "списку ворогів США" вимагав знищити лише людей з гучними іменами. Про кого йдеться? І наскільки ці викриття можуть зашкодити Трампу переобратися? Дмитро Анопченко з'ясував всі подробиці.

Ось такі сюжети вийшли в американських новинах у вересні минулого року. Трамп підтверджує смерть сина лідера Аль-Каїди, Хамзи Бін Ладена, в результаті авіаударів США. Cкладалося враження, що ліквідований серйозний терорист, який погрожував Сполученим Штатам.

"Він - найбільш харизматичний, релігійний і войовничий із синів Усами Бін Ладена. Хамзи не було у будівлі в Пакистані, де його батько був убитий американськими морськими котиками у травні 2011".

Країна тоді сприйняла ці новини як серйозну перемогу США в боротьбі з тероризмом. І лише зараз вибухнув скандал, коли телекомпанія NBC отримала інсайд від колишнього члена команди Трампа. Той запевняє, мовляв, президент - на питаннях національної безпеки - взагалі не розуміється, а ліквідувати наказав... просто людину з відомим ім'ям.

Нібито, коли розвідка принесла главі держави список найнебезпечніших для США терористів, на усунення яких спрямовані великі сили, то Трамп сказав, що взагалі нікого з цих людей не знає. І насамперед зажадав від спецслужб усунення Хамзи бен Ладена, який, як стверджує NBC, становив меншу загрозу і, за джерелами телекомпанії, взагалі не планував атак.

Справа в тому, і це не секрет, що Дональд Трамп перестав читати щоденні звіти спецслужб, а це робив кожен президент до нього, витрачаючи годину-півтори, а то й більше. Кілька грубезних папок різних кольорів будь-якому главі держави кладуть на стіл щоранку. Там звіти від різних розвідувальних структур про найважливіші загрози на сьогодні. Але чинний президент сказав, що йому це все читати складно і нудно. І зажадав, щоб для нього просто проводили короткі брифінги - усно все розповідали, та ще й по можливості максимально стисло.

Так що імен терористів Трамп дійсно міг і не пам'ятати. Ось тільки питання, якими були мотиви, коли він розпорядився ліквідувати Хамзу Бін Ладена. Із усього "списку ворогів" вибравши, по суті, "селебріті", людину із гучним прізвищем. Якщо з'ясується, що і дійсно щиро помилився - то преса покритикує і забуде, Трампу і не таке з рук сходило. А коли раптом виявиться, що розраховував на пропагандистський ефект та зростання власного рейтингу, це вже серйозніше. Утім, інформації анонімних джерел для цього мало, мають бути свідчення ключових чиновників. І тут важливо, що скаже колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон, звільнений Трампом і ображений на нього.

Саме Болтон довгий час був одним з найближчих до Трампу людей і знає так багато про кулуарні рішення та їхні причини. Все, що відбувалося у коридорах влади, він вирішив розповісти в книзі, за яку запросив кілька мільйонів доларів гонорару. Рукопис вже у видавництві, книга вийде восени, ближче до виборів. Тоді-то і стане зрозуміло, що стоїть за історією з сином Бін Ладена? Помилка або свідомий пошук політичної вигоди?