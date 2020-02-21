Обсервация в Новых Санжарах: в МВД раскрыли подробности режима [ Редактировать ]
В пятницу, 21 февраля, появилась информация о том, что на территории медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах обеспечены все условия санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как отмечается, эвакуированных из Уханя граждан (102 человека) разместили в отдельном здании с ограниченным доступом.
Для обеспечения функционирования санатория его коллектив работает в штатном режиме. С эвакуированными пассажирами самолета работают 2 врача и медицинская сестра, которые обеспечивают контроль здоровья. Им также обеспечено трехразовое питание и время для отдыха и восстановления сил.
Для них организовали отдельное питание, доставку которого проводят с учетом всех норм эпидемиологической безопасности.
Кроме того, водоснабжение и канализация здания изолированы.
По словам Геращенко, сейчас ситуация вокруг медицинского центра и в поселке спокойная и полностью контролируется правоохранителями.
Напомним, что переселенцы из Донецка привезли продукты в зону обсервации.
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