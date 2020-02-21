В пятницу, 21 февраля, появилась информация о том, что на территории медцентра Нацгвардии в Новых Санжарах обеспечены все условия санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности режима карантина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, эвакуированных из Уханя граждан (102 человека) разместили в отдельном здании с ограниченным доступом.

Для обеспечения функционирования санатория его коллектив работает в штатном режиме. С эвакуированными пассажирами самолета работают 2 врача и медицинская сестра, которые обеспечивают контроль здоровья. Им также обеспечено трехразовое питание и время для отдыха и восстановления сил.

Для них организовали отдельное питание, доставку которого проводят с учетом всех норм эпидемиологической безопасности.

Кроме того, водоснабжение и канализация здания изолированы.

Как рассказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, безопасность санатория обеспечивают 320 нацгвардейцев, 70 сотрудников полиции и 16 спасателей из состава ГСЧС, пишет "РБК-Украина".

По словам Геращенко, сейчас ситуация вокруг медицинского центра и в поселке спокойная и полностью контролируется правоохранителями.

Напомним, что переселенцы из Донецка привезли продукты в зону обсервации.