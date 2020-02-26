США очолили рейтинг найвпливовіших країн світу. У Лондоні презентували масштабне дослідження вагомості держав на глобальному рівні. Україні вдалося потрапити до цього списку, посівши 46 місце. Які країни вибороли звання найдружелюбнішої, найщедрішої та найпрогресивнішої - розповість Світлана Чернецька.

Найвпливовішу державу світу оголошують тут - у коференц-холі у самісінькому серці Лондона. На оприлюднення результатів з'їхалися представники понад ста країн. Це найбільше дослідження зі всього світу про здатність країн добиватися результатів завдяки дипломатії та переконанню, а не економічній чи військовій силі.

"Ми з вами присутні на дуже актуальній події, адже світ зараз на роздоріжжі. М'яка сила сьогодні важлива, як ніколи. А цей рейтинг стане значним внеском до теорії та практики дипломатії та зовнішньої політики", - говорить Пан Гі Мун, генеральний секретар ООН у 2007-2016 роках.

Світовою суперсилою виявилися США. Навіть попри імпічмент Трампа - країна впевнено лідирує у рейтингу зі значним відривом. Хоча торік була лише п'ятою.

Другу сходинку посіла Німеччина, завдяки міжнародному впливу канцлерки Ангели Меркель. А замикає трійку Велика Британія. Її головними атрибутами м'якої сили називають популярність королівської сім'ї та громадського мовника ВВС, який має світову аудиторію - понад 400 мільйонів людей.

"Кожен президент та прем'єр-міністр у світі має ознайомитися з нашим дослідженням, щоб краще керувати країною та досягати цілей у сфері зовнішньої політики та економіки. Це стосується й України. Дослідження дає змогу зрозуміти, де цю державу люблять, де про неї не знають і як вона зможе покращити свою позицію у світі", - говорить Девід Хей, керівник проєкту Global Soft Power Index 2020.

Україна посідає 46 місце у світі. Ми випередили такі держави як Іран та Пакистан. Цей рейтинг склали на основі опитування 55 000 людей у понад ста країнах. Серед них підприємці, аналітики, політики, науковці, журналісти та прості громадяни. Кожен ділився своїми уявленнями щодо найсильніших країн. Приміром, багато людей визнали, що уважно стежать за новинами про Україну. У цій категорії Київ на 30 позиції. А ще нас вважають лідером у галузі спорту - 28 місце у списку.

"Якщо брати до уваги сильні сторони України, то цю державу більш-менш знають у світі. Ще Україну поважають за її цінності. Є відчуття, що ця країна не безлика, а з потужною унікальною культурою. Якщо бути відвертими, то, звісно, Україна могла б бути в цьому рейтингу і вище. Хоча бути в топ-50 це теж важливо. Чимале досягнення", - говорить Стівен Томсон, головний аналітик проєкту Global Soft Power Index 2020.

Найнесподіванішими країнами у першій десятці індексу м'якої сили самі автори дослідження називають Китай та Росію. Втім, їхній репутаційний рейтинг значно нижчий, аніж рейтинг впливу. Визначили і найбільш щедру країну - це Канада. Іспанія - найдружелюбніша. В Італії - найсмачніша їжа. Японію вважають лідером найсучасніших технологій. А Німеччина - найстабільніша у плані політики та економіки.