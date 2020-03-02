На скільки зросте пенсія до 2023 року [ Редактировать ]
На 1200 гривень зросте пенсія до 2023 року. Про це на своій сторінці у соцмережі заявила міністр соцполітики Юлія Соколовська. Каже, індексацію почнуть із найстаріших - віком від 80 років.
Вони вже цього року отримуватимуть на 700 гривень більше. А далі поступово збільшуватимуть виплати і для решти пенсіонерів.
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