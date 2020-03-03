Если у вас сухие волосы - это необходимо исправить немедленно. Вашим волосам необходим регулярный уход - увлажняющие маски и средствах против сечения волос. Об этом пишет salonsecret.

Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться.

Правильно мыть волосы

Волосы необходимо мыть теплой водой, так как горячая вода пересушивает волосы. На время лечения откажитесь от фена и не расчесывайте волосы, пока они полностью не высохнут.

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Правильно сушить волосы

Сразу после мытья головы промокните волосы полотенцем. Не трите волосы полотенцем, поскольку это может повредить чешуйки кутикулы. Вместо этого оберните волосы полотенцем и аккуратными движениями выжмите их. Используйте термозащитное средство даже если не сушите феном.

Делаем правильный выбор средств для волос

При выборе шампуня обратите внимание на ухаживающие компоненты в составе средства. Лучше всего зарекомендовали себя масло ши, авокадо и миндаль. Также в составе должны содержаться ланолин, глицерин и пантенол.

Кондиционеры для сухих волос

Хорошим решением будет использование бальзама той же марки и серии, что и шампунь. Стилисты рекомендуют делать маски два-три раза в неделю

Маски для сухих волос

В составе масок для сухих волос должны содержаться масла, поэтому обратите внимание на маску с глицерином и кокосовым маслом.

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