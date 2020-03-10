Щороку фанати історій про казкових коротунів влаштовують такі дійства в різних куточках світу

Світовий смурф-рекорд побито у Франції. З'їзд фантастичних персонажів на заході країни зібрав три з половиною тисячі синіх чоловічків у білих капелюхах.

Щороку фанати історій про казкових коротунів влаштовують такі дійства в різних куточках світу. Попередні, теж рекордні, збори в Німеччині зібрали понад дві тисячі сімсот смурфиків з різних країн.