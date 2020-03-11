Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ [ Редактировать ]
Иран передаст Украине черные ящики самолета МАУ, который сбили 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Так, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале дал официальное согласие на передачу черных ящиков.
"Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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