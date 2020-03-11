Иран передаст Украине черные ящики самолета МАУ, который сбили 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Так, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале дал официальное согласие на передачу черных ящиков.

"Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза", - процитировал Шевченко слова Парвареша.