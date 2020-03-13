Загалом на сьогодні в Україні три підтверджені випадки зараження Covid-19. Двоє з них на Буковині. Спершу захворів чоловік, який подорожував Італією, а в іншому випадку хвороба передалася пенсіонерові від дружини. У якому стані пацієнти зараз та чи не панікують жителі міста. Із Чернівців - репортаж Ольги Паламарюк.

Напередодні ввечері Covid-19 підтвердили в 64-річного чоловіка. Його ушпиталили 10 березня. Двома тижнями раніше з Італії повернулася його дружина. Жінка почувалася добре, а от чоловік занедужав.

"Дружина абсолютно здорова була і весь період, з її слів, під час перебування в Італії і період після повернення. В цій ситуації ми беремо до уваги те, що реально інфікуватися всередині країни, не перебуваючи за кордоном", - говорить Наталія Гопко, в. о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України.

Зараз і чоловік, і його дружина перебувають в інфекційному відділенні обласної лікарні.

"Він поступив до нас з високою температурою і на сьогодні в нього коливання високих температур. Щойно при обході - 37.6. В перший день було зроблено рентген - пневмонії поки що не виявлено. Але ми за ним спостерігаємо постійно", - говорить Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст.

Загалом з підозрою на коронавірус в обласній лікарні перебуває шестеро осіб. Усіх обстежують. У місті триває карантин. Від минулої п'ятниці закриті всі школи та університети. Відучора і дитячі садки. Замість ігор з однолітками, п'ятирічний Миколка бавиться з дідусем.

"Батьки пішли на роботу. Внука лишили на бабусю і дідуся. Що робити? Головне не падати духом і не панікувати. А все буде добре".

Зачинені кінотеатри, спорткомплекси, басейни та лазні. Акторам обласного театру теж довелося змістити графік вистав.

"- Прем'єри не буде? - Буде 4 числа. - Перенесли?- Да".

Люди в місті зберігають спокій. Аптеки й магазини працюють у звичному режимі. Найбільший ринок Калинівський закрили, за винятком продуктового відділу.

"Паники пока нету, у нас тут нету. Купуют как обычно, хотелось бы больше, конечно".

"Налягати" на вітаміни, мити руки з милом і більше гуляти на свіжому повітрі. Містяни впевнені - це найкраща панацея від хвороби.

"Все спокойно к этому относимся. Правда, после каждой прогулки стараемся руки помыть, чтобы были всегда в чистоте. А так без паники. Не паникуем".

Усім, хто почувається зле і впродовж останніх двох-трьох тижнів повернувся з-за кордону, медики радять самоізолюватися. І за перших симптомів недуги звертатися до медиків. А ще в області створили спеціальні місця для обсервації, переважно при лікарнях та таборах відпочинку.

"Є різні життєві обставини і може, часом, таке траплятися, що немає можливості залишатися на самоізоляції вдома, на території нашої області в різних районах ми вже підготували 400 таких місць", - говорить Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації.

В область уже доправили першу партію тест-систем - 200 швидких та кілька десятків багаторазових систем. Їх передадуть медикам інфекційного відділення, прикордонникам і бригадам екстреної допомоги.