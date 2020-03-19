Омбудсмен просит обеспечить тестами на коронавирус жителей оккупированного Донбасса [ Редактировать ]
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала международные гуманитарные организации оказать содействие в обеспечении тестами на выявление Covid-19 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом она написала в Facebook.
Обращаюсь к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к указанным территориям, обратить внимание на сложившуюся ситуацию, а также способствовать максимальному обеспечению тестами на определение Covid-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную компанцию по недопущения распространения коронавируса.
Денисова отметила, что, согласно ифнормации от ОО "Восточная правозащитная группа", за прошедшую неделю около 600 местных жителей с ОРДЛО обратились к врачам с симптомами ОРВИ.
"Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует", - добавила омбудсмен.
Денисова отметила, что из-за отсутствия тестов на определение Covid-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.
Омбудсмен также призвала сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, быть внимательными к своему здоровью - при первых симптомах ОРВИ обращаться к врачу и не заниматься самолечением.
Всего в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, также в Украине зафиксировали две смерти от covid-19. За 18 марта в больницы поступил 51 пациент. Также появилась информация о состоянии зараженных в Черновцах детях.
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