Коронавірус в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
26 випадків заховрювання на коронавірус підтверджено в Україні. Три летальні. 15 - у Чернівецькій області; по 2 - у Житомирській, Дніпропетровській і Київській; по одному у Донецькій та Івано-Франківській та три у Києві. У МОЗі вкотре закликали без потреби не виходити з дому та дбати про свою безпеку. Велику партію тест-ситем для діагностики Сovid-19 доправлять в Україну цими вихідними. Така кількість дасть змогу дослідити близько мільйона зразків. Найближчим часом очікують і поповнення засобів індивідуального захисту в аптеках.
"Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров'я. Буквально на днях ми презентуємо вам інтерактивну мапу, яка буде чітко показувати як розгортаються ліжка і перепрофільовуються лікарні. Ця мапа буде чітко показувати бригаді швидкій допомоги, якщо ми веземо людину з тяжкою формою хвороби, яка потребує інтенсивної терапії, або реанімаційних заходів вони чітко будуть бачити де в якій лікарні є вільні ліжка, які забезпечені всім необхідним обладнанням для того, щоб врятувати життя", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.
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