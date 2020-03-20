До Китаю за медичним обладнанням сьогодні вирушає український вантажний літак ІЛ-76. Спецборт має доправити до України лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легень та інші необхідні товари для боротьби з недугою.

Очікується, що судно почнуть завантажувати завтра по обіді. В неділю ІЛ-76 повернеться в Україну.