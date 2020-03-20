До Китаю вирушає український вантажний літак за медичним обладнанням [ Редактировать ]
До Китаю за медичним обладнанням сьогодні вирушає український вантажний літак ІЛ-76. Спецборт має доправити до України лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легень та інші необхідні товари для боротьби з недугою.
Очікується, що судно почнуть завантажувати завтра по обіді. В неділю ІЛ-76 повернеться в Україну.
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