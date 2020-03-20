Скасування автобусів на Кіровоградщині: хворі лишились без допомоги [ Редактировать ]
Через скасування рейсових автобусів на Кіровоградщині люди, які потребують гемодіалізу, не можуть отримати цю життєво необхідну процедуру. Адже багато хто живе далеко від обласного центру. Що пропонують їм чиновники - про це у нашому сюжеті.
Валентина Михайлівна живе в селі Подорожнє, що за сто кілометрів від Кропивницького. На діаліз у місто в обласну лікарню їздить двічі на тиждень. Після скасування рейсових автобусів - не уявляє, як надалі отримуватиме терапію.
Валентина Голобородько, жителька Кіровоградської області:
Я дзвонила на гарячу лінію в облраду, то вони сказали - своїм ходом, як своїм ходом, об'ясніть, як своїм ходом? В мене пенсія 1638, щоб доїхать до Подорожнього 1700 мені треба отдать за раз тіки щоб приїхать сюда, це нанять машину.
Наразі амбулаторно гемодіаліз у Кіровоградській обласній лікарні отримують вісімдесят чотири пацієнти з різних районів. Розмістити їх у відділенні на стаціонар - ніде, пояснюють медики.
Таміла Декусар, заступниця головного лікаря з медичної частини Кіровоградської обласної лікарні:
У нас даже нет возможности обеспечить диализным всех нуждающихся, у нас больше 200 человек стоят на очереди в ожидании сложно, трудно представить, что делать этим людям, без диализа эти люди жить просто не могут, поэтому эта процедура пожизненная.
У Кіровоградській області процедуру гемодіалізу надають у чотирьох лікарнях. Три з них обслуговують пацієнтів із районів. В Олександрії та Малій Висці людей планують залишити в стаціонарі. А от як бути пацієнтам, які їздять в обласну лікарню, чиновники лише думають.
Олег Рибальченко, начальник департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:
Індивідуально вивчаємо кожного пацієнта маршрут, яким чином він досягав свого місця призначення, окремо проводимо перемовини з окремими перевізниками і домовляємось з кожним конкретним пацієнтом яким чином він може дістатися.
Від того, як швидко чиновники зможуть домовитися з перевізниками, залежить життя людей із нирковою недостатністю.
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