Через скасування рейсових автобусів на Кіровоградщині люди, які потребують гемодіалізу, не можуть отримати цю життєво необхідну процедуру. Адже багато хто живе далеко від обласного центру. Що пропонують їм чиновники - про це у нашому сюжеті.

Валентина Михайлівна живе в селі Подорожнє, що за сто кілометрів від Кропивницького. На діаліз у місто в обласну лікарню їздить двічі на тиждень. Після скасування рейсових автобусів - не уявляє, як надалі отримуватиме терапію.

Валентина Голобородько, жителька Кіровоградської області:

Я дзвонила на гарячу лінію в облраду, то вони сказали - своїм ходом, як своїм ходом, об'ясніть, як своїм ходом? В мене пенсія 1638, щоб доїхать до Подорожнього 1700 мені треба отдать за раз тіки щоб приїхать сюда, це нанять машину.

Наразі амбулаторно гемодіаліз у Кіровоградській обласній лікарні отримують вісімдесят чотири пацієнти з різних районів. Розмістити їх у відділенні на стаціонар - ніде, пояснюють медики.

Таміла Декусар, заступниця головного лікаря з медичної частини Кіровоградської обласної лікарні:

У нас даже нет возможности обеспечить диализным всех нуждающихся, у нас больше 200 человек стоят на очереди в ожидании сложно, трудно представить, что делать этим людям, без диализа эти люди жить просто не могут, поэтому эта процедура пожизненная.

У Кіровоградській області процедуру гемодіалізу надають у чотирьох лікарнях. Три з них обслуговують пацієнтів із районів. В Олександрії та Малій Висці людей планують залишити в стаціонарі. А от як бути пацієнтам, які їздять в обласну лікарню, чиновники лише думають.

Олег Рибальченко, начальник департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:

Індивідуально вивчаємо кожного пацієнта маршрут, яким чином він досягав свого місця призначення, окремо проводимо перемовини з окремими перевізниками і домовляємось з кожним конкретним пацієнтом яким чином він може дістатися.

Від того, як швидко чиновники зможуть домовитися з перевізниками, залежить життя людей із нирковою недостатністю.