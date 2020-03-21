В пятницу, 20 марта, Следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в г. Киеве провело обыск в Украинской ассоциации футбола, возглавляемой бывшим председателем бюджетного комитета ВР Андреем Павелко. Об этом сообщают источники из УАФ, говорится в сообщении "Политических войн" в Facebook.

Отмечается, что обыск связан с расследованием незаконного завладения руководством УАФ денежными средствами Ассоциации на сумму более 80 млн. грн.

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"Следствием было установлено, что на протяжении 2018-2019 гг. УАФ перечисляла средства, предназначавшиеся на развитие украинского футбола и организацию футбольных мероприятий, ряду подконтрольных себе ФЛП. Товары и услуги фактически закупались по завышенным ценам или вообще не поставлялись, что свидетельствует о фиктивности сделок. В свою очередь, фиктивные предприниматели за вознаграждение обналичивали полученные от УАФ средства и передавали недобросовестным руководителям УАФ", - говорится в сообщении.

В ходе обыска была выявлена и изъята финансовая документация УАФ, изучение которой позволит следствию прояснить обстоятельства совершения преступления и установить причастность к нему конкретных функционеров национальной футбольной ассоциации.

К слову, это не первый коррупционный скандал, связанный с руководством УАФ и ее президентом Андреем Павелко. С середины 2018 года в Украине и за ее пределами открыто сразу несколько уголовных производств, в рамках которых расследуются злоупотребления руководства УАФ, направленные на хищение бюджетных средств Украины, собственных фондов Ассоциации, в том числе полученных от УЕФА и ФИФА, а также касательно декларирования Павелко А.В. недостоверной информации.

15 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала за создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования коррупционных злоупотреблений президента УАФ Андрея Павелко. Следует отметить, что единственной политической силой, которая отказалась поддержать создание ВСК, была "Европейская солидарность" - партия бывшего президента Украины П. Порошенко, которого считают основным покровителем Павелко.

По информации от членов ВСК, деятельность Комиссии положительно повлияла на активизацию расследований правоохранительными органами. Так, экспертизой в рамках уголовного производства был установлен факт нанесения служебными лицами дочернего предприятия УАФ, ООО "ФФУ Продакшн", ущерба государству на сумму около 9,5 млн. грн. вследствие завышения на 34% стоимости искусственного покрытия для 66 футбольных площадок, строительство которых финансировалось за бюджетные средства.

Также, ВСК и правоохранители занимаются выяснением обстоятельств хищения средств, которые поступали от УЕФА на счета агента УАФ, компании "Ньюпорт менеджмент Лтд", на развитие украинского футбола. Следствие подтвердило, что УАФ не получало товары, за которые по распоряжениям руководства УАФ было перечислено 11,5 млн. евро в пользу фиктивных офшорных компаний.

Ранее сообщалось, что в Италии футболистам отказываются платить из-за пандемии.