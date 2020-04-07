Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч [ Редактировать ]
Во вторник, 7 апреля, общее число жертв от последствий заражения коронавирусом во Франции превысило 10 тысяч. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает Le Figaro.
При этом он добавил, что более 3 тысяч смертей произошли в домах престарелых.
"С 1 марта зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом. 7091 смерть зарегистрирована в больницах и 3237 - в домах престарелых", - сообщил он.
Саломон отметил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Франции выросло за минувшие сутки почти на 4 тыс. и составляет в настоящий момент 78167. При этом он добавил, что около 30 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях.
"За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них - моложе 30 лет", - сообщил он.
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