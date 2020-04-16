Николаевский порт "НИКА-ТЕРА", входящий в группу компаний Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, закупил и передал шести николаевским медучреждениями медоборудование и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщается в пресс-релизе Group DF.

Николаевские городские больницы № 1, № 3, № 5, Николаевский роддом и главный опорный пункт по борьбе с короновирусом - Областной центр лечения инфекционных болезней получили от портовиков бактерицидные облучатели, специальные защитные костюмы, многофункциональные кровати, средства индивидуальной зашиты, респираторы, маски.

- Мы, как социально ответственное предприятие, стараемся максимально поддержать николаевских медиков. Как только к нам обратились медучреждения, мы очень быстро отреагировали на их просьбы. Мы сделали только первый транш помощи. В ближайшее время медучреждениям будут дополнительно поставлены 23 кислородных концентратора. Они крайне необходимы для подключения заболевших к аппаратам ИВЛ. Кроме того, мы поставим специальные фильтры и другие "расходники" необходимые для качественной работы диагностического оборудования и аппаратов ИВГ, - говорит начальник порта "МСП НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев, - Все направлено на спасение жизней. Это самое ценное.

- "НИКА-ТЕРА" - наши старые друзья, и помогают они не только, когда нам трудно. Сегодня, в это непростое время, когда вся страна переживает короновирусную инфекцию, порт снова нас выручает, оказывая неоценимую помощь", - прокомментировала главный врач Николаевской городской больницы №5 Елена Терентьева.

На прошлой неделе пресс-служба Group DF сообщала, что порт помог отремонтировать аппараты искусственной вентиляции легких Николаевской областной клинической больнице и Николаевском роддоме №1.

"Акционер и менеджмент порта отозвались на нашу просьбу письмо об оказании нам помощи. Мы очень благодарны им. Наш родильный дом является единственным лечебным учреждением области и города для принятия беременных в случае обнаружения короновируса у пациентки, - поделился Евгений Волохов, Главный врач роддома. - Мы также уже начали использовать привезённую портовиками передвижную лампу для обеззараживания коридоров и палат, а также благодарны за термометры, пульсоксиметры для определения кислорода в крови и другие необходимые средства, которые были переданы раньше".

По словам директора Областного центра лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой благодаря порту сформированы достаточные резервы медпрепаратов, оборудования и средств защиты, на случай негативного сценария.

"Поэтому эта поддержка порта сегодня - очень важна. Мы сейчас готовы и вооружены. Мы искренне благодарны и за средства ухода за больными, и за средства индивидуальной зашиты наших медиков и за специальные кровати, которые уже сегодня поставим в отделение. Это образец ответственности", - рассказала Светлана Федорова.

Сегодня Алим Агакишиев, начальник порта, призывал николаевский бизнес продолжить помогать медицинским учреждениям города и области.