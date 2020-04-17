В Британии наладили производство аппаратов ИВЛ [ Редактировать ]
Английская фирма Penlon начнет массовое производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Об этом пишет CNN.
Новый аппарат прошел сертификацию, и первая партия из 40 штук скоро отправится в больницы Великобритании.
"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по производственно-сбытовым цепям, чтобы быстро нарастить производство и достичь нашей цели (производить - ред.) не менее 1,5 тысяч комбинированных моделей Penlon и Smiths в неделю", - отмечается в сообщении.
Известно, что аппарат ИВЛ является новейшей разработкой компании и модернизацией уже существующего автомата. Власти Англии заказали 15 тысяч аппаратов жизнеобеспечения.
Читайте также, компания Tesla начала выпуск собственных аппаратов ИВЛ. Конструкторы смогли создать его из частей к электромобилям.
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