Английская фирма Penlon начнет массовое производство аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет CNN.

Новый аппарат прошел сертификацию, и первая партия из 40 штук скоро отправится в больницы Великобритании.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по производственно-сбытовым цепям, чтобы быстро нарастить производство и достичь нашей цели (производить - ред.) не менее 1,5 тысяч комбинированных моделей Penlon и Smiths в неделю", - отмечается в сообщении.

Известно, что аппарат ИВЛ является новейшей разработкой компании и модернизацией уже существующего автомата. Власти Англии заказали 15 тысяч аппаратов жизнеобеспечения.

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