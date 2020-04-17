Краса, весна і тиша: у пустих парках Чернівців розцвіли магнолії [ Редактировать ]
І поки в країні триває карантин і, я сподіваюсь, всі сидять вдома, у Чернівцях справжній квітковий бум - зацвіли магнолії. Найбільше кущів на території резиденції місцевого університету. Наша журналістка Ольга Паламарюк - зняла для вас цю красу.
Подвір'я резиденції Чернівецького національного університету схоже на ботанічний сад. Починають розпускатися сакури та барбарис.
Анжела Бота, екскурсовод:
Часто помічала, що люди бачили на картинці - красиво дуже. І коли заходять за ці ворота, такі - ах! Завмирання. Тому що тут є простір, навіть кажуть, що найсвіжіше, найчистіше повітря в Чернівцях саме тут.
Ближче до центрального входу магнолії. Саме вони є родзинкою резиденції. Цим кущам більше сорока років. Вони заповнюють, так звані, французькі дворики перед корпусами.
Анжела Бота, екскурсовод:
Якщо говорити саме тут, то в нас ця магнолія найстаріша - 70 роки. Там трішки молодша - десь 80-і. І попереду будівлі є магнолії, яким біля 10 років.
Лілові, білосніжні, пурпурові - різних розмірів та форм. А неймовірний аромат лине на кілька метрів.
"Пелюсточки квітки тепліші десь на 10 градусів, ніж повітря зовні. І це такий факт, науковці не знають, з чим воно пов'язано".
Подивитися на університетські магнолії щороку з'їжджаються тисячі туристів зі всієї України. Та цьогоріч тут негамірно. Через карантин.
Ректор університету розповідає: в їхньому штаті п'ять екскурсоводів, та зараз усі - на карантині. Через обмеження потерпає і бюджет.
Роман Петришин, ректор Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича:
Наші підрахунки показують, що, якщо, хоча б, з кінця травня-початку червня - якби можна було проводити екскурсії, то ми якимось чином окупимо затрати ті, які мають бути. А в минулі роки ми більше двох мільйонів заробляли за туристичні послуги.
А от природі без натовпу лише користь. Екскурсоводи кажуть: уперше на їхній пам'яті тут почали цвісти кущі самшиту.
"Коли є вільна хвилина - виходимо на вулицю. Очі радуються від цієї краси, в якій ми працюємо".
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