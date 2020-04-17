І поки в країні триває карантин і, я сподіваюсь, всі сидять вдома, у Чернівцях справжній квітковий бум - зацвіли магнолії. Найбільше кущів на території резиденції місцевого університету. Наша журналістка Ольга Паламарюк - зняла для вас цю красу.

Подвір'я резиденції Чернівецького національного університету схоже на ботанічний сад. Починають розпускатися сакури та барбарис.

Анжела Бота, екскурсовод:

Часто помічала, що люди бачили на картинці - красиво дуже. І коли заходять за ці ворота, такі - ах! Завмирання. Тому що тут є простір, навіть кажуть, що найсвіжіше, найчистіше повітря в Чернівцях саме тут.

Ближче до центрального входу магнолії. Саме вони є родзинкою резиденції. Цим кущам більше сорока років. Вони заповнюють, так звані, французькі дворики перед корпусами.

Анжела Бота, екскурсовод:

Якщо говорити саме тут, то в нас ця магнолія найстаріша - 70 роки. Там трішки молодша - десь 80-і. І попереду будівлі є магнолії, яким біля 10 років.

Лілові, білосніжні, пурпурові - різних розмірів та форм. А неймовірний аромат лине на кілька метрів.

"Пелюсточки квітки тепліші десь на 10 градусів, ніж повітря зовні. І це такий факт, науковці не знають, з чим воно пов'язано".

Подивитися на університетські магнолії щороку з'їжджаються тисячі туристів зі всієї України. Та цьогоріч тут негамірно. Через карантин.

Ректор університету розповідає: в їхньому штаті п'ять екскурсоводів, та зараз усі - на карантині. Через обмеження потерпає і бюджет.

Роман Петришин, ректор Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича:

Наші підрахунки показують, що, якщо, хоча б, з кінця травня-початку червня - якби можна було проводити екскурсії, то ми якимось чином окупимо затрати ті, які мають бути. А в минулі роки ми більше двох мільйонів заробляли за туристичні послуги.

А от природі без натовпу лише користь. Екскурсоводи кажуть: уперше на їхній пам'яті тут почали цвісти кущі самшиту.

"Коли є вільна хвилина - виходимо на вулицю. Очі радуються від цієї краси, в якій ми працюємо".