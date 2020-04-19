Допомагати одне одному закликав українців і президент Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до нації із Великоднім привітанням. Давайте послухаємо.

Володимир Зеленський, президент України:

Дорогі наші українці, я вітаю усіх Християн Східного обряду зі світлим Воскресінням Христовим. Цьогоріч Україна як і весь світ відзначатиме Великдень вдома і так, як святкування буде нетрадиційним, то і привітання має бути трішки нетиповим.

Найперше: Великдень це перемога життя над смертю, це свято радості, тож давайте у сьогоднішній ситуації знайдемо позитив. Ми повертаємось до традицій наших предків, у яких не було супер-маркетів чи доставки готових кошиків по інтернету. Цього року кожна господиня може спекти домашню паску. Найсмачнішу бо вона буде зроблена своїми руками. Кожен господар може зробити м'ясні смаколики і разом зі своїми дітьми ми всі будемо малювати писанки та крашанки, замазуючи при цьому і одяг і руки і обличчя. Це свого роду загальнодержавний тімбилдінг і я впевнений що після нього всі страви приготовлені разом будуть смачнішими у 100 разів і ковбаска з хроном і сальце і варенички і завиванці, а найголовніше ми згадаємо що українська кухня найкраща в світі. Так ми залишаємось вдома. І нехай після вихідних і карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі.

Великдень це свято єднання і сьогодні вся наша країна об'єднана одним єдиним бажанням вийти на вулицю - розумію як це, бо сам зранку до вечора сиджу в кабінеті, скажу більше і сподіваюсь це не державна таємниця, але у цьому кабінеті навіть не відчиняються вікна. Але зараз я вдома і у мене вихідний. Так, у президента теж буває вихідний. Президент теж людина. Пам'ятаєте як у дитинстві батьки не пускали нас на вулицю, а сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків і це не помста це турбота. Коли ми всі зостаємось вдома це дійсно єднання. Єднання задля лікарів, задля нашої нації, а отже її майбутнього.

А ще Великдень - це свято щирості та відвертості. Знаєте майже весь мій робочий день це зустрічі це наради дзвінки переговори, ти так багато говориш що повернувшись додому тільки одне бажання помовчати. Я нещодавно зрозумів що в такі миті не мовчу, я звертаюсь до Бога. І тут я нічим вас не здивую - бо ми всі хоч і різними словами, але просимо Всевишнього про одне й те ж, щоб наші батьки жили довше, щоб наші діти були щасливі. Щоб онуки не кашляли, щоб кохані були завжди поруч, щоб в Україні все було добре і щоб всі ми були живі та здорові, хай у цьому нам Бог помагає, а ми допоможемо Богові, залишаймося вдома.

Дорогі українці давайте пам'ятати мудрість нагірної проповіді не варто виставляти власну праведність напоказ. Найсильніша віра у нашому серці, нехай наші серця прийдуть добро, світло милосердя, нехай у наші домівки прийдуть радість, достаток і любов, нехай на нашу землю прийдуть мир, мир і ще раз мир. Бажаю всім здоров'я. Христос Воскрес! Воістину воскрес!