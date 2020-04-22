Українські медики чекають обіцяних урядом трьохсот відсоткових надбавок за участь у боротьбі з коронавірусом. Профільне міністерство відзвітувало, що гроші на доплати вже спрямували в регіони. Коли вони надійдуть медпрацівникам - з'ясовували наші журналісти.

Станція екстреної допомоги у Кропивницькому. Від COVID-19 тут за останній тиждень померли двоє - лікар та фельдшер. Обоє пенсійного віку.

Олександр Ярошенко, в.о. генерального директора КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області":

Ми не можемо зараз чітко сказати, де це сталося чи при виконанні професійних обов'язків, чи побутових, чи у магазині, чи в тролейбусі, але все рівно ми втратили хороших людей, дуже прикро.

Працівники швидкої - одні з перших у зоні ризику. Більшість бригад виїжджає на виклик навіть не підозрюючи, що там буде. Часто люди приховують симптоми коронавірусу, наражаючи медиків на небезпеку.

Ось так - із черкаської станції екстреної допомоги щопівгодини карети швидкої виїжджають на виклики. Бригада Олени тільки повернулася з району виїжджали до пацієнта із підозрою на коронавірус. Після повернення дівчина терміново дезінфікує все обладнання. Адже будь-якої миті знову може бути виклик.

"Я маю трошечки прибрати, продезінфікувати свій інвентар".

Пацієнтів із підозрою на COVID Олена та її колеги почали возити ще з кінця лютого. На початку березня урядовці говорили про можливі доплати медикам. В кінці березня навіть пообіцяли - трьохсот відсоткову надбавку. Олена на неї розраховувала, але поки марно! Жодної обіцяної копійки вона не отримала ні в зарплату, ні в аванс.

Олена Гладка, фельдшер невідкладних станів:

Ми ризикуємо своїм здоров'ям і нам з цим жити, нам контактувати з нашими рідними і близькими - не хочеться ризикувати за даремно.

А це Калуська лікаря, на Івано-Франківщині. Тут теж жодних надбавки медики в очі не бачили! Тож головний лікар каже: працівники - деморалізовані. Бо ризикувати життям та здоров'ям за кілька тисяч гривень - люди не хочуть. Трохи "підлікувала"ситуацію міська рада. Виділила трохи коштів з бюджету.

Іван Красійчук, генеральний директор Калуської ЦРЛ:

Лікарям 10 тисяч, медичним сестрам 9, санітаркам 8, і обслуговуючому персоналу різні суми. Якщо би не місцева влада ми теж би не мали чим стимулювати. Бо зараз ми в дуже дивній ситуації. Було багато, хто не хоче працювати, боїться, звільняються.

А в другій Калуській лікарні працівники інфекційного відділення за березень взагалі отримали "голі" ставки. Хоча саме сюди госпіталізують більшість хворих із COVID. Заразитися вже встигли семеро працівників медзакладу.

Доплат хоч і немає, але закон про них є, каже директор черкаського обласного центру екстреної допомоги. Щоправда спирається він на наказ ще 2003 року - про погодинну оплату надбавок медикам.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги:

МОЗ спирається на наказ Мінсоцполітики - це так званий СПІДовський наказ, який в нас був прийнятий один в один - ми по роботі з ВІЧ-інфікованими як за годину отримуємо за три оплату

У швидкій порахували - за такими нормами, надбавка їхнього працівника на виклику до інфікованого пацієнта становитиме в середньому 150 гривень. Медики називають це знущанням. Хоча профільний міністр уже сьогодні запевнив надбавки, хоч і з невеликим запізнення, будуть. Мовляв, держбюджет вже змінили і 15 мільярдів гривень на виділили. Та от як їх нарахувати, Кабмін ще не вирішив.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

На найближчому засіданні Уряду буде прийнято нормативне врегулювання в якій спосіб саме повинно нараховувати цю ЗП. Після цього засідання всі ці кошти будуть перераховані на місця, щоб жодного зволікання не було.

Гроші на надбавки Черкаська, як і решта областей, начебто вже отримала. Тепер медикам лишилося дочекатися роз'яснень по нарахуваннях. І далі виїжджати на виклики.