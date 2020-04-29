Одной из первых на просьбу президента Владимира Зеленского помочь государству справиться с эпидемией коронавируса откликнулась каноническая Украинская православная Церковь. Помощь Церкви охватывает все регионы и представляет собой комплексную программу: от пошива защитных масок епархиями до обеспечения больниц аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами защиты медиков. Соответствующее решение принял Синод УПЦ во второй декаде марта и благословил Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий.

При монастырях и приходах созданы волонтерские группы для того, чтобы иметь возможность помогать престарелым и больным людям, а также медицинским работникам. Прихожане, у которых есть машины, будут этим помогать подвозить врачей на работу и доставлять продукты престарелым прихожанам. В каждом храме сформированы списки волонтерских групп с телефонами. Священники будут посещать амбулатории и помогать врачам по мере возможностей. В каждом приходе УПЦ бесплатно раздают защитные маски. Их закупают на средства УПЦ или шьют в церковных пошивочных мастерских, переоборудованных под пошив масок на период карантина. В селах их будут разносить священники и прихожане.

В монастырях и в городских храмах маски будут лежать там, где продаются иконы. Каждый, кто нуждается, сможет прийти в храм Украинской Православной Церкви и бесплатно взять маску. Во многих епархиях уже начаты акции по раздаче масок жителям населенных пунктов.

В конце марта по инициативе Блаженнейшего митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия Украинская Православная Церковь доставила в областную детскую клиническую больницу Черновцов благотворительную помощь для борьбы с коронавирусом - современный аппарат искусственной вентиляции легких, рассчитанный на одновременную работу для двоих пациентов, а также сто защитных водоотталкивающих костюмов многоразового использования и сто очков для медицинского персонала больницы.

Такой же аппарат и защитные костюмы УПЦ передала Александровской больнице Киева. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней главного внештатного инфекциониста Минздрава Ольги Голубовской, которая поблагодарила Украинскую Православную Церковь за ее меценатскую поддержку и молитвы о здоровье врачей и пациентов.

Мы искренне тронуты такой поддержкой. Искусственная вентиляция легких - очень непростая функция, от которой во многом зависит здоровье пациента. Мы очень благодарны Церкви и меценатам за то, что будем иметь такой современный аппарат и помогать нашим граждана.

С закупками помог Благотворительный Фонд Вадима Новинского, при содействии которого УПЦ доставила в целый ряд регионов большую партию - сто тысяч штук - ПЦР-тестов из Южной Кореи для лабораторий региональных медучреждений.

Примечательно, что впервые за последние шесть лет власть пошла на такое сотрудничество с Церковью, не оказывая препятствий, наоборот - партии благотворительной помощи в областных центрах встречали вместе главы облгосадминистраций и митрополиты. После шестилетних гонений на каноническую УПЦ режимом Петра Порошенко это беспрецедентный шаг власти официальной навстречу крупнейшей православной конфессии и ее верующим. Вот несколько официальных сообщений с сайтов областных государственных администраций.

"Хочу подбагодарить УПЦ за то, что не стоят в стороне и помогают жителям нашей области. Мы благодарны Украинской православной церкви за передачу нашей области высокоточных тестов из Южной Кореи", - отметил губернатор Запорожской области Виталий Туринок.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который призвал всех украинцев объединиться в борьбе с угрозой коронавируса.

"Такая помощь крайне важна. Это тысячи анализов, которые, при необходимости, будут сделаны своевременно, что позволит сохранить жизни людей", - отметил губернатор Луганской области Сергей Гайдай".

Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, вручая помощь, заверил,что в эти сложные для страны времена УПЦ будет поддерживать украинцев и молитвой, и посильной гуманитарной помощью:

Милосердие спасает от вечной беды. Пускай Бог благословит и крепит все труды медиков на этом пути борьбы с этим страшным вирусом, который сегодня преодолевает очень много". Глава Николаевской ОГА Александр Стадник отметил, что такая совместная работа позволяет обеспечить наши больницы всем необходимым. Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов поблагодарил УПЦ за оказанную помощь и подчеркнул, что она сегодня очень важна для обеспечения безопасности и условий работы для полтавских медиков. Митрополит Полтавский и Миргородский Филипп отметил, что Церковь продолжит всеми силами помогать стране преодолеть болезнь. А также призвал всех украинцев серьезно относиться к мерам карантина, введенных на общегосударственном уровне.

"Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев поблагодарил Украинскую православную церковь за передачу областной лаборатории высокоточных тестов из Южной Кореи. Митрополит Херсонский и Таврийский Иоанн, в эти сложные для страны дни УПЦ, как и всегда, вместе с украинским народом. "Часть груза мы сегодня передали в военный госпиталь, часть сейчас передается в инфекционную больницу", - сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Донецкая область получила уже вторую часть гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом", - рассказал на брифинге Глава Донецкой ВГА Павел Кириленко.

Распределение средств индивидуальной защиты, полученной в рамках этой помощи, будет происходит по всей территории области, и будет равномерным, в первую очередь будет направлено на потребность опорных больниц".

Более 11,5 тыс респираторов, более 10 тыс масок и 3000 костюмов биологической защиты распределят по госпитальным базам области. Груз лично встретил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

"Во время встречи с врачами Александровской больницы Блаженнейший митрополит Онуфрий благословил их медицинский персонал, а также всех представителей медицинских профессий Украины: "Особенно мы молимся сегодня за наших врачей, оказавшихся на передовой этой проблемы. Божьего благословения всем медикам, всем, кто сегодня трудится, кто каждый день показывает свою любовь к ближнему. Это особенно ценно, когда этот ближний находится в беде. Пусть Господь вас благословляет и хранит!"

За время карантина Церковь обеспечила высокоточными ПЦР-тестами лаборатории медучреждений половины регионов Украины. Общая сумма закупок тестов и средств защиты благотворительного фонда превысила три миллиона долларов. И эти недели показали, что Украинская православная Церковь остается не только крупнейшей православной конфессией, но и действенным социальным институтом, который может мобилизовать украинцев и оказывать существенную помощь государству.

Автор: Кирилл Молчанов