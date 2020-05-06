Перша прогулянка просто неба. У французькому зоопарку з вольєра вийшли трійко білих ведмежат. Народилися ще наприкінці грудня та чотири місяці зимували разом з мамою.

За тваринами пильнували за допомогою камер. За цей час ведмежата набрали по 20 кілограмів ваги. І вже готові зустрічати відвідувачів. Хоча звіринці у Франції через карантин планують відкрити не раніше ніж у липні.

Дам'єн Монтей, директор зоопарку: