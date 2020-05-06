Французький зоопарк поповнився дитинчатами білого ведмедя [ Редактировать ]
Перша прогулянка просто неба. У французькому зоопарку з вольєра вийшли трійко білих ведмежат. Народилися ще наприкінці грудня та чотири місяці зимували разом з мамою.
За тваринами пильнували за допомогою камер. За цей час ведмежата набрали по 20 кілограмів ваги. І вже готові зустрічати відвідувачів. Хоча звіринці у Франції через карантин планують відкрити не раніше ніж у липні.
Дам'єн Монтей, директор зоопарку:
На жаль, ми поки що зачинені для відвідувачів і не можемо з ними поділитися цією радістю. Але ми тримаємо зв'язок з людьми. Наприклад, влаштували конкурс на найкращі імена для ведмежат. І з нетерпінням чекаємо, коли до них завітають перші гості.
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