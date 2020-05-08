Карантину кінець! Ну... майже. Вже з понеділка Уряд запланував перші послаблення обмежень. Поки що - дуже обережні. Однак, загроза нових спалахів коронавірусу в Україні й досі серйозна. Тому все і одразу повернути у докарантинний формат неможливо.

Отже, які зміни вже незабаром?

Ще два тижні локдауну чи повільне повернення в життя без обмежень?

Після травневих свят Україна все ж залишатиметься в карантинному режимі, але пом'якшеному.

Від понеділка ми вже зможемо законно гуляти в парках, випити кави на літній терасі ресторану. А ще - підстригтися чи зробити манікюр в салоні краси. Щоправда, всі ці вольності мають бути з дистанцією та дезінфекцією.

У перукарню, приміром, можна буде потрапити лише за записом, через температурний скрінінг і в масці. Між клієнтами обов'язково має бути відстань.

Парки та сквери. Будьте уважні на вході - там мають розмістити правила прогулянок. Ознайомтесь, аби не нагуляти на 17 тисяч штрафу. Перше табу - дихати повітрям у компанії не більше трьох людей.

У кав'ярнях посидіти можна буде лише за столиком на відстані і тільки вдвох. А от в кіосках їжу та каву можна буде придбати лише навинос. До речі, частина фаст-фуд точок у Києві вже запрацювала цього тижня.

Юлія, адміністраторка суші-магазину:

Будем смотреть и пробовать. А иначе, закроемся.

А ще, в містах почався базарний час. Масово відкривають ринки. І звісно, теж із дотриманням правил безпеки. А від понеділка обіцяють відкрити і непродовольчі крамнички. Цього тижня торговці і підприємці вирішили простимулювати владу щодо цього питання, і виїхали на мітинг під Кабмін.

Наталія Богданова, протестувальниця з Черкас:

Нам аренду остановили торговые центры, но коммунальные ми платим. Человеку приходит по 20 тысяч и еще банк - или они подают в суд и забирают имущество.

У столиці дозволять працювати магазинам, площа яких не перевищує 300 квадратних метрів. Дезінфекція та відстань між покупцями - обов'язкові. Ще запрацюють стоматології, музеї, хімчистки та адвокатські і нотаріальні контори. Знімуть з паузи кіновиробництво.

Як же ж дістатись на робоче місце? Транспортні перспективи від понеділка визначатиме влада на місцях. Приміром, у Києві жодних послаблень. Метро - під замком, а от у Харкові підземку готові запустити. Головне, аби мери усвідомлювали свою відповідальність, кажуть у Кабміні.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Це одразу ризик сотень нових хворих. Кожен міський голова несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті.

Закритими щонайменше 2 тижні залишатимуться дитсадки, спортивні клуби та дитячі майданчики. Учні фізично не потраплять до шкіл до вересня.

Ну і вже точно відомо, що це літо українці проведуть на Батьківщині. Відпустки закордоном - не світять.

У МЗС попередили: до осені міжнародне авіасполучення не поновлять. У найкращому разі - лише внутрішні рейси. Та це поки далекі і туманні перспективи. Точно поки зрозуміло одне: карантинимо до 22 травня. А далі - буде.