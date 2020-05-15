Країни Великої Сімки привітали Україну з ухваленням Банківського закону [ Редактировать ]
І одними з перших, хто привітав ухвалення банківського законопроєкту, стали посли країн Великої Сімки. А також представництво Євросоюзу.
Кажуть - це зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків. На всю критику законопроєкту в Україні на Заході навіть не відреагували.
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