І одними з перших, хто привітав ухвалення банківського законопроєкту, стали посли країн Великої Сімки. А також представництво Євросоюзу.

Кажуть - це зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків. На всю критику законопроєкту в Україні на Заході навіть не відреагували.