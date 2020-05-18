ВООЗ закликали розслідувати походження коронавірусу [ Редактировать ]
Розслідувати походження коронавірусу вимагають понад 120 держав, включно з Україною. Ініціювала таке дізнання Австралія. За проєкт резолюції голосуватимуть на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у вівторок - в онлайн-режимі.
Вимогу підтримав Європейський Союз, а також Нова Зеландія, Індонезія, Японія, Велика Британія, Індія, Канада, Росія, Мексика і Бразилія. США - в переліку немає. Однак держсекретар Майк Помпео закликав усі країни - долучитися до ініціативи Австралії.
У Китаї запевняють - до міжнародного розслідування готові. За словами Сі Цзіньпіна, країна вчасно проінформувала світ про поширення інфекції. Хоча раніше провідний епідеміолог Китаю заявляв, що влада спочатку приховувала статистику.
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