Розслідувати походження коронавірусу вимагають понад 120 держав, включно з Україною. Ініціювала таке дізнання Австралія. За проєкт резолюції голосуватимуть на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у вівторок - в онлайн-режимі.

Вимогу підтримав Європейський Союз, а також Нова Зеландія, Індонезія, Японія, Велика Британія, Індія, Канада, Росія, Мексика і Бразилія. США - в переліку немає. Однак держсекретар Майк Помпео закликав усі країни - долучитися до ініціативи Австралії.

У Китаї запевняють - до міжнародного розслідування готові. За словами Сі Цзіньпіна, країна вчасно проінформувала світ про поширення інфекції. Хоча раніше провідний епідеміолог Китаю заявляв, що влада спочатку приховувала статистику.