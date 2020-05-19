Трамп грішми шантажує Всесвітню організацію охорони здоров'я. Президент США надіслав листа голові організації, в якому висловив невдоволення її роботою, зокрема - неналежним реагуванням на загрозу поширення коронавірусу та залежністю від Китаю.

Начебто ВООЗ постійно ігнорувала достовірні дані про поширення інфекції в Ухані наприкінці минулого року. Трамп вимагає в 30-тиденний термін істотно поліпшити ситуацію, інакше США заморозять свої внески.