Дональд Трамп висунув ультиматум ВООЗ [ Редактировать ]
Трамп грішми шантажує Всесвітню організацію охорони здоров'я. Президент США надіслав листа голові організації, в якому висловив невдоволення її роботою, зокрема - неналежним реагуванням на загрозу поширення коронавірусу та залежністю від Китаю.
Начебто ВООЗ постійно ігнорувала достовірні дані про поширення інфекції в Ухані наприкінці минулого року. Трамп вимагає в 30-тиденний термін істотно поліпшити ситуацію, інакше США заморозять свої внески.
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