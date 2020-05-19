В Ужгороді супермаркет став осередком зараження коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні вже на повну працюють і ринки, і невеличкі крамниці. А в Ужгороді супермаркет став осередком зараження коронавірусом! Там у п'ятьох працівників підтвердили COVID-19. Попри це, магазин продовжує працювати. Чи це законно?
В Ужгороді короновірус виявили у п'ятьох працівників одного з супермаркетів міста. Перші захворілі, як виявилось, на роботу не з'явилися аж 27 квітня. Ще одного хворого виявили нещодавно - 15 травня. Двоє працівників взагалі не мали симптомів хвороби.
Василь Решетар, начальник відділу охорони здоров'я Ужгородської міської ради:
Людина, котра захворіла, була відсторонена від роботи, обстежена. Відсторонені від роботи її контактні і 15 травня проведено заключну дезінфекцію. І в цьому я не бачу ніякої небезпеки.
У відділі охорони здоров'я Ужгородської міської ради, переконують, працівникам закладу провели тестування, але інформацію про спалах коронавірусу приховали. Ба більше, супермаркет продовжує працювати, при цьому, заклад - мережевий. Керівництво запевняє: керувалися загальноукраїнською практикою.
Роман Сарай, керівник мережі супермаркетів Ужгорода:
Дивіться, ми йшли по ланцюгу виявляли. Наприклад, є людина, в якої виявили захворювання. Всі, хто мали контакт з даною людиною, були ізольовані. Консультувалися з іншими регіонами і в жодному регіоні, там де навіть ці приклади були - підстави для закриття магазину це не було.
У Держспоживслужбі порушень теж не бачать. Проте обіцяють, що відтепер пильнуватимуть уважніше.
Лілія Ігнацевич, начальниця Ужгородського міського управління ГУ Держпродспоживслужби:
Заперечень до їхньої роботи не було на сьогоднішній день. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, в нас буде посилений контроль.
Однак прокуратуру слова представників рітейлу та чиновників-контролерів не заспокоїли. Тому там відкрили кримінальне провадження. Винним загрожує позбавлення волі до 3 років.
Марина Безега, речник прокуратури в Закарпатській області:
Вказаний заклад і надалі продовжує працювати. Попередня правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні "Порушення санітарних правил і норм, щодо запобігання інфекційним захворюванням".
А ось в одному із супермаркетів у місті Іршава торгівці вчинили зовсім інакше - після виявлення хворого, заклад одразу зачинили. Повернулись до роботи тільки після проведення ПЛР-тестів усім працівникам та повної дезінфекції приміщення.
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