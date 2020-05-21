COVID-19 поставив новий світовий рекорд [ Редактировать ]
Новий рекорд коронавірусу в світі. Минулої доби COVID-19 підхопили 106 тисяч людей. Це найбільше від початку пандемії - заявив гендиректор ВООЗ - Тедрос Гебрtісус. За його словами, найбільш невтішна статистика захворюваності в державах із низьким та середнім рівнем доходів.
Тож наразі ВООЗ опікується, щоб медики і пацієнти цих країн і надалі були забезпечені засобами захисту. Загальне число хворих, за даними університету Джонса Гопкінса, перескочило позначку 5 мільйонів людей.
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