За останню добу COVID-19 діагностували у чотирьохсот сорока двох людей. Це на 34 менше, ніж днем раніше. Буковина один з регіонів, де коронавірус не відступає. Напередодні там виявили 63 нових випадки.

Багато пацієнтів у тяжкому стані. Тож пом'якшувати карантин відсьогодні в області не будуть. Не готові також перейти до другого етапу зняття обмежень - Київщина, Рівненщина, Волинь, Закарпаття, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Хмельницька і Полтавська області.