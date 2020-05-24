Растительное масло довольно часто используется при приготовлении еды. Но далеко не все знают, насколько оно полезное или наоборот вредное для организма. На эти вопросы попыталась ответить диетолог Анна Корнейчук, пишет svidok.online.

Для сравнения были взяты три вида масла, которые весьма популярны среди украинцев: льняное, подсолнечное и оливковое.

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Что касается подсолнечного масла, то оно является фаворитом среди остальных. На самом деле в нем немало полезных веществ. Также масло содержит такой компонент как Омега-6. Но человеческий организм и так принимает много этого компонента вместе с другими продуктами, поэтому в этом и может крыться опасность. Передозировка Омеги-6 может привести к преждевременному старению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Оливковое масло очень полезно для организма. "Оно снижает уровень "плохого" холестерина в организме, укрепляет сосуды, делая их более эластичными, а также уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей", – отмечает диетолог. Врач рекомендует покупать оливковое масло премиум-класса Extra-virgin olive oil, которое получили методом отжима.

А вот лидером по содержанию кислот Омега-3 является льняное масло.

"Льняное масло в открытой бутылке нужно хранить только в холодильнике, не более 3-4 недель. И, конечно, не жарьте на нем, ведь при высокой температуре оно мгновенно окисляется", – говорит диетолог.

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